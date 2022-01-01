Максим Артамонов Жителя Прикамья оштрафовали на 70 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

Осужденный ездил на автомобиле без прав Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Лысьве суд признал 28-летнего мужчину виновным в даче взятки должностному лицу через посредника (ч.1.ст.291 УК РФ). Дело расследовалось следственным отделом по Лысьве следкома. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как установил суд, мужчина был за рулём автомобиля без прав, когда его остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Чтобы избежать административной ответственности, он предложил через своего знакомого, который согласился выступить посредником, взятку сотруднику ГИБДД.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что в Чернушке вынесен приговор по аналогичному делу в отношении местного жителя. В начале августа в посёлке Куеда сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль. Мужчина попросил не забирать у него права и не отвозить автомобиль на штрафстоянку, предложив взамен взятку. Полицейские отказались, и в итоге суда вынесен в отношении водителя наказание в виде штрафа. Его сумма не уточнялась.



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