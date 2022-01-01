Максим Артамонов В Пермском крае жителя Чернушки осудили за попытку дать взятку полицейскому Ему назначили штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке вынесен приговор 56-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Уголовное дело вели следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела.

Как установили следствие и суд, 2 августа в посёлке Куеда сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля. Мужчина предложил полицейскому взятку в виде денег, попросив не забирать у него права и не отвозить автомобиль на штрафстоянку. Полицейский отказался от взятки. После этого было возбуждено уголовное дело. В каком размере была предложена взятка, в следкоме не сообщили.

В итоге по приговору суда водителю вынесено наказание в виде штрафа. Его сумма не уточняется.





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