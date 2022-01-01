Пермские трамваи перевезли за год 26,9 миллионов пассажиров Средний возраст пермских трамваев составляет 15,7 лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2022 году 26,9 млн пассажиров выбрали для поездок по Перми трамвай. Об этом сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».

На сегодняшний день предприятие осуществляет перевозку жителей по девяти трамвайным маршрутам. В октябре 2022 года в городе возобновил работу трамвайный маршрут №3 «Красный Октябрь – Станция Пермь-II» (в 2019 году он закрывался в связи со строительством автомобильной дороги «Переход улица Строителей – площадь Гайдара»).

Средний возраст пермских трамваев составляет 15,7 лет.

В МУП напомнили, что за последние несколько лет было приобретено 24 новых трамвая, введены в эксплуатацию новые пути на ул. Революции.

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