Андрей Стрельцов Главные награды конкурса «Спортивная элита 2022» в Перми достались семейным дуэтам Поделиться Твитнуть

В Перми состоялась церемония вручения главных региональных наград в области спорта «Спортивная Элита 2022». ​

«Спортсменом года» признан Савелий Коростелёв. Он является победителем первенства мира по лыжным гонкам. ​ Тренирует спортсмена его дедушка — Сергей Морилов, заслуженный тренер России. Он удостоен награды «Лучшему тренеру».

Бронзовый призёр Олимпийских игр по санному спорту Татьяна Иванова стала «Спортсменкой года». Её наставник и отец Иван Иванов также признан «Тренером года».

«Олимпийской надеждой» признан победитель Первенство мира по санному спорту Матвей Пересторонин. «Спортивной надеждой» стала обладатель Кубка мира по тхэквондо ГТФ Лидия Веснина.

Конкурс в этом году проводился уже 26 раз.

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