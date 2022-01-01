Андрей Стрельцов
Главные награды конкурса «Спортивная элита 2022» в Перми достались семейным дуэтам
В Перми состоялась церемония вручения главных региональных наград в области спорта «Спортивная Элита 2022».
«Спортсменом года» признан Савелий Коростелёв. Он является победителем первенства мира по лыжным гонкам. Тренирует спортсмена его дедушка — Сергей Морилов, заслуженный тренер России. Он удостоен награды «Лучшему тренеру».
Бронзовый призёр Олимпийских игр по санному спорту Татьяна Иванова стала «Спортсменкой года». Её наставник и отец Иван Иванов также признан «Тренером года».
«Олимпийской надеждой» признан победитель Первенство мира по санному спорту Матвей Пересторонин. «Спортивной надеждой» стала обладатель Кубка мира по тхэквондо ГТФ Лидия Веснина.
Конкурс в этом году проводился уже 26 раз.
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