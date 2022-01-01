Максим Артамонов В Перми мошенники украли у трёх пенсионерок около миллиона рублей Женщины отдавали деньги добровольно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, который в качестве курьера ездил по квартирам обманутых пермяков, чтобы забирать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

О преступлении стало известно в начале декабря, когда в полицию в Дзержинском районе Перми обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и сообщил, что внучка попала в ДТП, а чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить деньги. Женщина отдала приехавшему курьеру 500 тыс. руб и только потом узнала, что с внучкой всё в порядке

Позже полиция задержала подозреваемого. Как выяснилось, мужчина нашёл предложение о подработке курьером в одном из мессенджеров в соцсетях. Он получил адрес, по которому нужно было забрать деньги. После этого он должен был перевести их на карту, оставив себе процент. Оказалось, что мужчина причастен ещё к двум делам. Ранее он уже брал крупные суммы денег у ещё двух пострадавших пенсионерок из Перми — 120 и 300 тыс руб.

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве. Сейчас по этим делам ведётся следствие.





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