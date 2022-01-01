В Пермском УФАС выявили нарушения в рекламе Сбербанка Поделиться Твитнуть

В Пермском УФАС рассказали о выявленном в рекламе ПАО «Сбербанк» нарушении закона. Сотрудники антимонопольного ведомства обнаружили на обочине проезжей части автодороги Дружба рекламный щит с баннером кредитной организации, предлагавшей услуги и сервисы «Сбер Прайм+ Самая выгодная подписка». По мнению УФАС, банк нарушил закон о рекламе, так как не указал критерии, по которым производится сравнение.

Как пояснили в ведомстве ТК «Рифей», по закону это обязательное требование, если в рекламном сообщении используются сравнительные слова, такие как «лучший», «самый» и пр..

Кроме того, специалисты УФАС обнаружили, что информация с условиями подписки на баннере отображается очень мелким шрифтом.

Сейчас баннер демонтирован, а банку грозит штраф до 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.