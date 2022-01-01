Реальная зарплата в Пермском крае по итогам 10 месяцев года сократилась на 2,5% В среднем доходы жителей края составили без малого 50 тыс. руб. в месяц Поделиться Твитнуть

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников за октябрь 2022 года составила 51,5 тыс. руб. По отношению к октябрю 2021 года она выросла 14,5%. Реальная заработная плата при этом тоже увеличилась, но только на 1,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

За январь-октябрь 2022 года среднемесячная заработная плата составила 49,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,3%, реальная заработная плата уменьшилась на 2,5%.

В ведомстве констатировали, что в регионе сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

Самые большие доходы в октябре сложились у работников отрасли информации и связи (78,3 тыс. руб.), а самые скромные — у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания (30,5 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.