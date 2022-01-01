Максим Артамонов Командированные в ДНР и ЛНР чиновники из Пермского края будут получать двойное жалование Им также выплатят суточные — более 8 тысяч рублей за день Поделиться Твитнуть

Госслужащие Пермского края, которых командировали в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, будут получать денежное содержание в двойном размере. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Текст документа размещён на портале правовой информации.

В указе сообщается, что госслужащим устанавливается размер суточных в размере 8480 руб. Эти деньги чиновникам, которые находятся на присоединённых к РФ территориях, будут выплачивать сверх содержания в двойном размере.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ состоялись 23-27 сентября. Президент Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, затем были назначены врио глав присоединённых регионов.



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