Прожиточный минимум в Прикамье в 2023 году увеличили на 419 рублей Для трудоспособного населения он достиг 14,4 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство региона приняло постановление «Об установлении величины прожиточного минимума в Пермском крае на 2023 год». В среднем на душу населения прожиточный минимум составит 13225 руб., в том числе для трудоспособного населения — 14415 руб., пенсионеров — 11374 руб., детей — 13146 руб..

Для сравнения: на вторую половину 2022 года прожиточный минимум в Прикамье составлял 12 806 руб., в том числе для трудоспособного населения — 13959 руб., пенсионеров — 11013 руб., детей — 12 726 руб..

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека.

До 2020 года прожиточный минимум представлял собой стоимость условной потребительской корзины: основных продовольственных продуктов (хлеба, овощей и фруктов, сахара, соли, чая, мяса, молока, масла, рыбы), непродовольственных товаров и услуг (например, платежей по ЖКХ). С 2020 года прожиточный минимум рассчитывается так, как это принято в странах ЕС, то есть как определенный процент от медианного дохода граждан.

Суть прожиточного минимума заключается в установлении стоимости минимального, но приемлемого уровня жизни населения. Если доходы будут меньше установленной суммы, то предполагается, что ему их не хватит на самые базовые вещи для поддержания жизни.

Прожиточный минимум в субъекте Российской Федерации предназначается для оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта при разработке и реализации региональных социальных программ; для оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам; для формирования бюджетов субъекта РФ и прочее.

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