Максим Артамонов В Пермском крае призовут меньше срочников из-за желающих служить по контракту Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В этом году в Пермском крае снижены нормы по призыву на военную службу, и срочников будет меньше, чем в прошлый осенний призыв. Об этом в эфире «ГТРК-Пермь» рассказал военный комиссар Пермского края Александр Коковин.



Осенний призыв в этом году начался на месяц позже в связи со спецоперацией. Он проходит с 1 ноября и до 31 декабря.



По словам Коковина, в регионе была создана 51 призывная комиссия, норма призыва региону составила более 3 тыс. человек. Он отметил, что это меньше, чем в осеннюю кампанию прошлого года.



Он пояснил, что это связано с тем, что «есть очень большое количество граждан, которые изъявляют желание служить по контракту, добровольцев» из-за спецопераци.

При этом критерии призыва на срочную службу не изменились. Из Пермского края призывники направляются на военную службу во все регионы России, а перед этим проходят обучение в учебных подразделениях.

«Когда проходит первоначальная подготовка граждан, проводятся медицинские комиссии. Уже заранее мы знаем, у какого гражданина какое здоровье, и предназначаем их в определенные команды. Кто-то в спецназ, кто-то в морскую пехоту, кто-то в общевойсковые подразделения, тыловые, в зависимости от здоровья», — рассказал Коковин.

Военком пообещал, что никого из солдат-срочников, призванных весной или осенью, не отправят на спецоперацию.

Также Коковин рассказал, что мобилизованным и контрактникам можно отправлять письма весом до 20 гр, бандероли — до 2 кг и посылки — до 10 кг. При отправлении нужно указать индекс 103400, город Москва-400 и номер воинской части. При этом на письмах и посылках не нужно указывать воинское звание получателя, только его фамилию, имя и отчество.



Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который начинается 1 ноября. В указе говорилось, что до конца года в армию должно быть призвано 120 тыс. человек. Это на 14,5 тыс. меньше, чем весной, и на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года.

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