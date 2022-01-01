Максим Артамонов В Пермском крае с 1 ноября начнётся осенний призыв Он будет идти до конца года, призовут около 3 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 ноября в Пермском крае, как и в остальных российских регионах, начнётся осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря. Военный комиссар Пермского края Александр Коковин сообщил, что в солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации, а норму призыва из Прикамья снизят.

«Все они [солдаты срочной службы] будут проходить свою воинскую службу непосредственно в воинских частях... изучать военное дело, приобретать определенную военную специальность», — рассказал военком ВЕТТе.

В рамках осенней призывной кампании в армию будет призвано около 3 тыс. человек.

После начала спецоперации президент Путин, а вслед за ним Минобороны РФ заявляли, что солдаты-срочники не будут участвовать в СВО.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который начинается 1 ноября. В указе говорилось, что до конца года в армию должно быть призвано 120 тыс. человек. Это на 14,5 тыс. меньше, чем весной, и на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года.

Как правило, осенний призыв в российскую армию проходит в течение трёх месяцев — с 1 октября по 31 декабря.

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