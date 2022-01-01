Максим Артамонов В Пермь доставили ещё 11 новых пассажирских автобусов Поделиться Твитнуть

В Пермь досрочно поставлены все 64 пассажирских автобуса в рамках «дорожного» нацпроекта. Последние 11 газовых автобусов из 64, запланированных к поставке в этом году, ожидают регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Сейчас 31 автобус уже осуществляет перевозку пассажиров на городских маршрутах № 3 «микрорайон Нагорный — магазин «Речник» и № 10 «ПНИПУ — микрорайон Нагорный».

Остальной транспорт, после завершения регистрационных действий в ГИБДД, приступит к работе на маршруте № 36 «театр «Ироничная компания» — микрорайон Вышка-2 — микрорайон Вышка-1».



Напомним, в начале ноября в Пермь поступили две партии новых пассажирских автобусов — сначала 11, затем ещё 22 машины.

Впервые Пермский край получил транспорт в рамках нацпроекта в 2020 году. Тогда в краевую столицу поступили 42 автобуса. В 2021 году пришло ещё 37 единиц транспорта. Сегодня все эти автобусы курсируют в Перми по маршрутам № 1, 4, 32, 64 и 74.

С учётом новой поставки, общее количество полученной Пермью городской пассажирской техники за последние два года достигло 143 машин.





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