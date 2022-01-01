Дорожный прогресс Итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае в 2022 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В 2022 году в Пермском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, было введено в эксплуатацию 68 объектов общей протяжённостью 152 км. На эти цели краевые власти затратили 6,2 млрд руб., из них 3,3 млрд — средства федерального бюджета. Рассказываем о главных направлениях, которые были реализованы в транспортной отрасли в этом году.

Строительство, реконструкция и ремонт

В этом году в регионе были приведены в порядок дорожные объекты Пермской городской агломерации. В неё входят четыре территории: Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский округа.

В 2022 году на ремонт, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожной сети агломерации и региональных дорог было направлено около 6,2 млрд руб., из которых 3,3 млрд — средства федерального бюджета. На эти деньги был запланирован ремонт и строительство 68 объектов, в том числе 49 муниципальных.

Непосредственно в Перми в рамках нацпроекта были отремонтированы ул. Клименко, ул. Куйбышева, ул. Богдана Хмельницкого, а всего приведено в порядок 18 объектов общей площадью 239,4 тыс. кв. м. Ремонт обошёлся в 604,9 млн руб.

За год были завершены два крупных инфраструктурных объекта: реконструкция путепровода автодороги Кунгур—Соликамск и строительство дополнительных полос на автодороге Полазна—Чусовой.

По словам главы краевого Минтранса Сергея Вешнякова, на сегодняшний день все запланированные на этот год работы завершены, объекты введены в эксплуатацию. Помимо этого, частично закончены объекты, запланированные на следующий год. Это стало возможным благодаря исполнению поручения губернатора о заблаговременной контрактации объектов национального проекта.

В этом году наш край впервые участвует в программе «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги». К началу ноября отремонтированы 11 мостовых переходов общей протяжённостью 1008 п.м. Объекты расположены по всему краю: на региональных дорогах в Добрянском, Кочёвском, Частинском, Юсьвинском, Пермском, Лысьвенском, Гремячинском, Уинском, Бардымском и Ординском районах. Мост через Вишеру переходит на 2023 год — техническая готовность составляет 77%.

Светофоры, дорожные знаки, видеокамеры — безопасность пешеходов и автомобилистов

Одна из основных целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» — снижение уровня ДТП. Для этого в регионе устанавливаются искусственные неровности, разделительные ограждения, интерактивные пешеходные переходы. Подрядчики обустраивают тротуары, укрепляют обочины, наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и разные типы светофорных объектов.

Так, в 2022 году на улицах Перми благодаря нацпроекту появились 7 новых светофоров и ещё 11 модернизировано.

Модернизация уже существующих светофорных объектов представляет собой установку различных типов секций: информационные секции (белая стрелочка и человечек) предупреждают о пересечении автомобильного и пешеходного потоков, устанавливаются устройства звукового и светового предупреждения (для слабовидящих), специальные секции для пешеходов (красный и зелёный человечки), устанавливаются светофорные объекты типа Т7, которые предупреждают о том, что впереди нерегулируемый пешеходный переход.

Как правило, они устанавливаются рядом с детскими садами и школами. Их не нужно подключать к электросетям: эти объекты работают на солнечных батареях. Такое решение позволяет минимизировать расходы на их содержание. Также все светофоры постепенно включаются в Автоматизированную систему управления дорожным движением. Устаревшие ламповые светофоры заменяются на современные светодиодные.

Так, в этом году были установлены и модернизированы светофоры на перекрёстках: ул. Куйбышева — ул. Маршрутная, ул. Куйбышева — ул. Солдатова, ул. Куйбышева — ул. Яблочкова, ул. Куйбышева — ул. Лодыгина, ул. Тимирязева — ул. Островского и ул. Тимирязева — ул. 25 Октября, а также на перекрёстке ул. Ракитная — ул. Генерала Черняховского, на ул. Куйбышева, 113 и др.

Комплексный подход к объектам, которые ремонтируются в рамках нацпроекта, позволяет сделать дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Обновлённый автопарк

Летом была одобрена заявка краевого правительства об обновлении транспортного парка Перми в рамках программы «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В начале ноября в Пермь поступили две партии новых пассажирских автобусов — сначала 11, затем ещё 22 машины. Из них 19 будут обеспечивать перевозки пассажиров на маршруте № 3 «М/р Нагорный — магазин «Речник», а остальные 14 будут курсировать по маршруту № 10 «ПНИПУ — М/р Нагорный».

Муниципальный перевозчик МУП «Пермгорэлектротранс» получил их на условиях льготного лизинга от компании ГТЛК. Машины предоставлены за счёт субсидии, выделяемой из федерального бюджета.

Как пояснили в региональном Минтрансе, ещё 31 автобус поступит в декабре — начале января 2023 года для работы на маршруте № 36 «Театр «Ироничная компания» — М/р Вышка-2 — М/р Вышка-1». Таким образом, в регион прибудут 64 новых автобуса, работающих на газовом топливе.

Эти автобусы вмещают не менее 96 пассажиров и подходят для маломобильных пассажиров. Например, в салоне есть зона для инвалидной коляски и откидная платформа для подъёма и спуска. Также они оснащены приборами видеонаблюдения, навигационным оборудованием, в том числе глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. Кроме того, в них установлены автоматические устройства пожаротушения и электронные тахографы.

Впервые Пермский край получил транспорт в рамках нацпроекта в 2020 году. Тогда в краевую столицу поступили 42 автобуса. В 2021 году пришло ещё 37 единиц транспорта. Сегодня все эти автобусы курсируют в Перми по маршрутам № 1, 4, 32, 64 и 74.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, обновление транспортных средств — одна из ключевых задач в повышении качества пассажирских перевозок в регионе.

Интеллектуальные транспортные системы

Кроме поставки новых пассажирских автобусов, в ноябре этого года на территории Пермской городской агломерации завершилось внедрение Единой платформы управления транспортной системы (ЕПУТС). Разработка системы и её подключение производилось также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Единая платформа позволяет обеспечить плановый уровень пропускной способности дорожно-транспортной сети региона и эффективно использовать транспортную систему всеми участниками дорожного движения. Она призвана повысить уровень безопасности на дорогах, оптимизировать решения по предотвращению ДТП, а также способствовать цифровизации дорожной отрасли. Генподрядчиком по запуску платформы на территории Пермской городской агломерации выступил Пермский филиал ПАО «Ростелеком». Единая платформа управления построена на базе отечественного программного обеспечения.

В ЕПУТС включено четыре подсистемы:

— метеомониторинг: 150 комплексных постов дорожного контроля передают информацию об актуальных погодных условиях и дают возможность визуально оценить качество содержания дорог;

— светофорное управление: данные поступают из автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), к которой подключены 185 светофоров краевой столицы;

— мониторинг параметров транспортного потока: данные поступают с детекторов транспорта и комплексов фото- и видеофиксации;

— видеонаблюдение: 572 камеры, расположенные на улично-дорожной сети региона.

Такая система решает сразу несколько важных задач — повышение безопасности и доступности дорожного движения, снижение аварийности, травматизма и смертности, а также сокращение транспортных заторов на участках дорог.

«Внедрение системы за счёт контроля и мониторинга дорожной обстановки позволит уменьшить количество ДТП и объёмы вредных выбросов, распределение транспортных потоков исключит образование пробок и простоев на дорогах. Теперь также возможно удалённо осуществлять контроль за надлежащим уровнем содержания объектов дорожного хозяйства», — пояснил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.





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