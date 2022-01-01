Электрички «Ласточка» начали останавливаться на правом берегу в районе КамГЭС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Скоростные электропоезда «Ласточка» с 26 декабря начали останавливаться в районе КамГЭС на правом берегу Камы. Остановку добавили для составов № 6043/6044, №6047/6048 и №6049/6050, курсирующих по кольцу от Перми 2 в сторону Перми-Сортировочной. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Для кольцевых «Ласточек», курсирующих во встречном направлении, остановку в районе КамГЭС на правобережье планируется ввести в 2023 году, после обустройства ещё одной пассажирской платформы.

Уточнить расписание электропоездов можно во всех пригородных кассах АО «ППК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании.

Напомним, в середине декабря было запущено движение поездов по второму пути перегона Кабельная—Лёвшино. Поезда по этому пути не ходили более 20 лет





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.