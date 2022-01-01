Елена Синица Запущено движение поездов по второму пути перегона Кабельная—Лёвшино Поезда по этому пути не ходили более 20 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила капремонт второго пути перегона Кабельная—Лёвшино в Пермской городской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

В целом, была проведена реконструкция 4,6 км пути. В частности, подрядчик уложил бесстыковый путь на железобетонном основании, отремонтировал две мостовые конструкции, железнодорожный переезд на ул. Писарева.





Теперь пропускная способность перегона Кабельная—Лёвшино увеличилась почти в два раза. Переход на двухпутное движение на перегоне позволит в дальнейшем реализовать планы по развитию пригородных перевозок на кольцевом маршруте.





Напомним, второй путь перегона Кабельная—Лёвшино был законсервирован с 1999 года из-за низкой интенсивности движения на участке. Поезда по этому пути не ходили более 20 лет.

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