«Молот» на своём льду обыграл «Сокол»
Это позволило укрепить позиции пермского клуба в борьбе за попадание в зону плей-офф
В рамках чемпионата ВХЛ «Молот» провёл на своей арене поединок с красноярским «Соколом». Гости входили в пятёрку сильнейших команд лиги, «Молот» расположился на пятнадцатой строчке турнирной таблицы.
Пермские хоккеисты в начале встречи создали хороший задел, забив четыре шайбы. Отличились Алексей Шубин, Егор Манин, Константин Пархоменко и Игорь Зенчиков.
Гости не бросили играть и устремились в погоню. Итог поединка 4:3 в пользу пермяков.
Последний матч в этом году «Молот» проведёт 28 декабря против «Ермака» из Ангарска.
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