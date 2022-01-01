«Молот» на своём льду обыграл «Сокол» Это позволило укрепить позиции пермского клуба в борьбе за попадание в зону плей-офф Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В рамках чемпионата ВХЛ «Молот» провёл на своей арене поединок с красноярским «Соколом». ​ Гости входили в пятёрку ​ сильнейших команд лиги, «Молот» расположился на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. ​

Пермские хоккеисты в начале встречи создали хороший задел, забив четыре шайбы. ​ Отличились Алексей Шубин, Егор Манин, Константин Пархоменко и Игорь Зенчиков.

Гости не бросили играть и устремились в погоню. Итог поединка 4:3 в пользу пермяков.

Последний матч в этом году «Молот» проведёт 28 декабря против «Ермака» из Ангарска.

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