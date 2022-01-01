Максим Артамонов Губернатор объяснил, зачем понадобилась передача полномочий краю по уборке центральных улиц Перми Чиновник считает, что нужно стремиться к тому, чтобы качество содержания дорог было одинаковым везде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На встрече с редакторами местных СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, как он оценивает передачу полномочий по содержанию дорог в центральном планировочном районе города на региональный уровень.



Чиновник заявил, «жаловаться на снег будут всегда, у нас не Африка», но задача краевых властей помогать муниципалитету, чтобы Пермь, как лицо региона, выглядела на пять баллов.



«Мы понимаем, что в нашей системе управления есть муниципалитет и есть региональная власть, но когда мы говорим о том, что к нам приезжает на оргкомитет Пермь-300 заместитель председателя правительства, куча гостей, а в следующем году к нам приедут со всей страны, то они приедут не к мэрии. Я считаю, что Пермь-300 — это праздник всего края, кто бы что ни говорил Поэтому уборка должна быть на пять баллов. Может ли муниципалитет себе позволить при действующей системе налогообложения и ещё каких-то вопросах? Не всегда. По крайней мере денег в местном бюджете таких нет», — рассказал Махонин.

При этом губернатор отметил, что не знает, как будет проходить процесс обратной передачи полномочий городу. Сейчас задача властей — наладить работу службы и набрать персонал. Краевые власти ждут от федеральных властей одобрения лизинговых программ. После этого муниципалитеты смогут приобретать технику в лизинг.

Несколько дней назад глава Перми Алексей Дёмкин также высказал своё мнение по поводу передачи полномочий по содержанию дорог на краевой уровень. Чиновник назвал это решение «своевременным и правильным». По словам чиновника, это позволит мэрии перераспределить высвободившиеся средства, которые планировались на содержание центра, по всей остальной территории города.

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