Максим Артамонов Власти Пермского края создадут центр помощи демобилизованным после спецоперации Он будет оказывать реабилитационную и психологическую помощь военнослужащим Поделиться Твитнуть

В Перми начнёт работать центр помощи для демобилизованных из зоны боевых действий после спецоперации. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами пермских СМИ.



Чиновник пояснил, что новоиспечённая организация будет работать в режиме «единого окна» и координировать деятельность социальных служб и общественных организаций. Возвратившимся со спецоперации военнослужащим будет оказываться социальная поддержка, им будут помогать в адаптации, поиске новой работы и обучении.



В работе центра будут принимать участие представители соцслужб и общественных организаций.



«Я видел ребят, которые из Чечни приходили, старше меня на 7 лет, я видел, что с ними происходило. Ничего хорошего на самом деле. Явно им нужна была помощь психолога, реабилитация, переобучение», — отметил Махонин.

Напомним, в ноябре этого года в Перми начал работать Единый центр поддержки семей мобилизованных, добровольцев и контрактников. В Центр могут прийти родные и близкие пермяков, участвующих в СВО, чтобы получить бесплатную социальную, консультационную и юридическую помощь. Его работу курирует бывший замначальника полиции краевого ГУ МВД Константин Строгий.







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