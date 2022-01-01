Максим Артамонов В пермском центре поддержки семей участников СВО проведут расширенный приём граждан

Он состоится 20 декабря Поделиться Твитнуть

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО 20 декабря проведёт расширенный приём граждан для родственников мобилизованных, контрактников и добровольцев.



Консультации будут проводить специалисты Министерства территориальной безопасности, военкомата, военной прокуратуры, соцзащиты, госюрбюро, Центробанка, а также представитель военного госпиталя в Перми.



Очный прием состоится с 15:00 до 19:00 в здании Дома офицеров пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59).



Как пояснил куратор Единого центра поддержки семей мобилизованных Константин Строгий, необходимость расширить состав специалистов на приёме представителями других ведомств возникала в связи с новыми вопросами, возникающими у граждан.



«Мы проводим консультации по установленному графику, на них каждый раз приходит по 7-10 человек. При этом часто сталкиваемся со случаями, когда, например, для решения финансового вопроса важно подключить представителей банков. Чтобы проконсультировать по вопросам медицинских страховок и компенсаций — необходим представитель военного госпиталя. Поэтому приняли решение организовать следующий приём в расширенном составе», — рассказал чиновник.



Как сообщили в Минсоцразвития Пермского края, с начала мобилизации к социальным участковым и в территориальные отделы ведомства поступило более 5 тыс. обращений от семей мобилизованных.



Единый центр поддержки семей мобилизованных, добровольцев и контрактников начал работать месяц назад на базе Дома офицеров. Сюда можно приносить гуманитарную помощь, которая будет распределяться для дальнейшей отправки в подразделения, где проходят службу уроженцы Пермского края.



В Центр могут прийти родные и близкие пермяков, участвующих в СВО, чтобы получить бесплатную социальную, консультационную и юридическую помощь.



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