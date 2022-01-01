Максим Артамонов В Перми начал работать Единый центр поддержки семей мобилизованных, добровольцев и контрактников Он разместился в Дом офицеров и работает всего два дня в неделю Поделиться Твитнуть

На базе Дома офицеров начал работу региональный Единый центр поддержки семей мобилизованных, добровольцев и контрактников. Сюда можно приносить гуманитарную помощь, она будет распределяться для дальнейшей отправки в подразделения, где проходят службу уроженцы Пермского края. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Он добавил, что в Центр могут прийти родные и близкие пермяков, участвующих в СВО, чтобы получить бесплатную социальную, консультационную и юридическую помощь.

Центр работает по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00. На вопросы отвечают представители краевого военного комиссариата.

Напомним, сегодня Дмитрий Махонин также заявил, что региональная выплата в размере 100 тыс. руб. поступила 84% мобилизованных.

Эти выплаты мобилизованным краевые власти анонсировали ещё в октябре — после того, как губернатор побывал в учебных частях в Елани и Тюмени, пообщавшись с прикамскими резервистами. Средства должны выдавать до прибытия в зону СВО на Украине. При этом единовременные выплаты по 100 тыс. руб. должны быть перечислены каждому мобилизованному или его родным и близким (если их реквизиты были указаны в соответствующем заявлении).

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