Елена Синица Региональная выплата поступила 84% мобилизованных Остальные в обработке банков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональная выплата в размере 100 тыс. руб. поступила 84% мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

«Все заявления и платёжные документы по ним отработаны, 84% выплат поступили на указанные в заявлении счета, остальные остаются в обработке банков. Ожидаем, что зачисление средств завершится в ближайшие дни», — написал Махонин.





Мобилизованным из Пермского края выдадут региональные выплаты до прибытия в зону СВО на Украине. Единовременные выплаты по 100 тыс. руб. должны быть перечислены каждому мобилизованному или его родным и близким (если их реквизиты были указаны в соответствующем заявлении).





Ранее сообщалось, что материальная помощь в размере 15 тыс. руб. на каждого ребёнка выплачена в полном объёме всем семьям мобилизованных.

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