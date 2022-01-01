Елена Синица В Прикамье начали перечислять по 100 тыс. руб. мобилизованным Матпомощь в 15 тыс. руб. на каждого ребёнка в семьях мобилизованных уже выплачена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае начали перечислять региональную выплату мобилизованным в размере 100 тыс. руб. Об этом на заседании краевого правительства сообщил глава минсоца Павел Фокин.

Также он сообщил, что материальная помощь в размере 15 тыс. руб. на каждого ребёнка выплачена в полном объёме всем семьям мобилизованных. Всего на эти меры из бюджета выделено 45 млн руб.





Ранее сообщалось , что мобилизованным из Пермского края выдадут региональные выплаты до прибытия в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Единовременные выплаты по 100 тыс. руб. должны быть перечислены каждому мобилизованному или его родным и близким (если их реквизиты были указаны в соответствующем заявлении) в ближайшие дни.

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