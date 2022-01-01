Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший замминистра культуры Прикамья возглавил ДК им. Калинина Антон Андреев трудоустроился в учреждение с 6 декабря Поделиться Твитнуть

По сведениям «Нового компаньона», бывший заместитель министра культуры Пермского края Антон Андреев с 6 декабря работает директором ДК им. Калинина.

Чиновнику удалось трудоустроиться туда не с первого раза: ещё в начале октября «Коммерсант-Прикамье» писал о готовящемся назначении, однако позже выступил с опровержением этой информации.

Андреев был заместителем министра культуры Пермского края при главе ведомства Вячеславе Торчинском, а когда Торчинского сменила Алла Платонова, Андреев покинул должность, и вместо него была назначена Вера Рябкова.













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