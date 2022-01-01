На строительство нового здания галереи в Перми необходимо дополнительно 1,75 млрд рублей На инфекционную больницу - 1 млрд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что у федерации планируется дополнительно запросить 1,75 млрд руб. на строительство нового здания художественной галереи и 1 млрд руб. на краевую инфекционную больницу. Об этом глава региона сообщил на встрече с редакторами СМИ.

Губернатор отметил, что нашёл поддержку в этом вопросе у вице-премьера федерального правительства Дмитрия Чернышенко, и рассчитывает на выделение средств кабмином РФ.

Дмитрий Махонин также выразил надежду, что запустить телетрапы в пермском аэропорту удастся к августу 2023 года, подчеркнув, что реконструкция аэропорта является федеральным проектом и Росавиация несёт ответственность за его реализацию.

Напомним, 23 декабря на заседании оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми Дмитрий Махонин обратил внимание на ряд трудностей с реализацией планов. В частности, на нехватку средств для строительства зданий краевой инфекционной больницы и Пермской художественной галереи в связи с удорожанием материалов. Он также заявил, что реконструкция нового терминала аэропорта Большое Савино до сих пор не началась.

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