В двух пермских кинотеатрах покажут продолжение «Аватара» Фильм будет демонстрироваться в рамках предсеансового обслуживания Поделиться Твитнуть

В «Мягком кинотеатре» ТРК «СпешиLove» и в «Синема 5» ТЦ «iMALL Эспланада» с 12 января начнётся показ американского фантастического фильма «Аватар: Путь воды» (12+). Об этом сообщается на официальных сайтах кинотеатров, открыта предварительная продажа билетов.

Отметим, что картина, мировая премьера которой состоялась 16 декаря, будет демонстрироваться в рамках бесплатного предсеансового обслуживания. В «Мягком кинотеатре» формально билеты продадут на фильм «Вижу», а в «Синема 5» на фильм «Три добрых дела». Перед их демонстрацией и покажут «Аватар: Путь воды». Дело в том, продолжение «Аватара» не имеет прокатного удостоверения в России и продавать билетов на фильм нельзя.

Напомним, из-за санкций, введенных после начала СВО на Украине, большинство голливудских киностудий запретили показывать свои фильмы в России.





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