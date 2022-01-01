Максим Артамонов
За неделю в Прикамье в ДТП погибли четыре человека
Пострадали 33 человека
С 19 по 25 декабря на территории Прикамья зарегистрировано 367 ДТП, в которых погибли четыре человека, а 33 человека получили травмы, в том числе двое детей. Об этом сообщает teleram-канал Госавтоинспекции Прикамья.
За это время на территории Перми произошло 174 ДТП, в которых пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок.
Всего за неделю дорожная полиция зафиксировала в регионе 10 314 нарушений:
В Следственном комитете России в связи с участившимися ДТП с гибелью людей взяли ситуацию на контроль. За последние два месяца трагические случаи произошли в Сахалинской, Саратовской, Владимирской, Томской, Новосибирской, Астраханской областях, Ямало-Ненецком АО, Пермском, Приморском, Ставропольском и Красноярском краях, Республике Башкортостан и в других регионах.
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