В лесах Перми выставили патрули для предотвращения вырубки елей Штраф за незаконную рубку хвойных составит не менее 3 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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В городских лесах перед Новым годом начались ежедневные обходы лесных участков, ил проводят лесничие совместно с сотрудниками полиции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации напомнили, что за незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрен административный штраф для граждан от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.

О случаях незаконной рубки жителей просят информировать чиновников местных администраций, управление по экологии и природопользованию администрации Перми либо сотрудников полиции по телефону 102.





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