Максим Артамонов В Пермском крае перевернулся грузовик с цистерной Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Вечером 25 декабря в Пермском муниципальном округе произошло ДТП с участием грузовика — опрокинулась автоцистерна с нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточняют в ведомстве, сообщение о ДТП поступило в 23:00. Авария произошла на автодороге «Нестюковский тракт» в районе деревни Устиново.

«Автоцистерна Mercedes съехала в кювет и перевернулась, что привело к вытеканию нефтепродукта», — рассказали в МЧС.

К месту происшествия выехали 12 и шесть машин экстренных служб.

Предварительная площадь розлива составила 10 кв м. Угрозы окружающей среде нет. В аварии никто не погиб и не пострадал

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