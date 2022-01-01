Максим Артамонов С 1 января в Пермском крае будет на 4,8% проиндексирована страховая пенсия Перерасчёт пенсий коснётся более 639 тыс. неработающих пенсионеров Поделиться Твитнуть

По сообщению пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России, в Пермском крае с 1 января 2023 года страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Ежемесячные расходы на выплату пенсий в регионе возрастут на 595 млн руб.

Как пояснили в ведомстве, у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной, в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, отметили в краевом отделении ПФР.



Средний размер пенсии в регионе составит 19 530 руб., а средний размер повышения — 930 руб.



Перерасчёт пенсий коснётся более 639 тыс. неработающих пенсионеров Прикамья.





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