Максим Артамонов
Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе в Пермском крае
В аварии погибли два человека
В отделе полиции Александровска возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
Сейчас полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства ДТП.
Напомним, авария произошла около 8:00 на 252 км дороги Кунгур—Соликамск в Пермском крае.
Автомобиль Great Wall под управлением 50-летнего водителя в зоне действия знака «Обгон запрещён» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
В аварии погибли два человека — пассажирки легкового автомобиля, ещё одна пострадавшая госпитализирована.
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