Максим Артамонов Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе в Пермском крае В аварии погибли два человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отделе полиции Александровска возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сейчас полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, авария произошла около 8:00 на 252 км дороги Кунгур—Соликамск в Пермском крае.

Автомобиль Great Wall под управлением 50-летнего водителя в зоне действия знака «Обгон запрещён» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

В аварии погибли два человека — пассажирки легкового автомобиля, ещё одна пострадавшая госпитализирована.

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