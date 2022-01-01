На трассе в Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли два человека Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

На 252 км дороги Кунгур—Соликамск в Пермском крае около 8.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Автомобиль Great Wall под управлением 50-летнего водителя в зоне действия знака «Обгон запрещён» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

В аварии погибли два человека — пассажирки легкового автомобиля, ещё одна пострадавшая госпитализирована.

В ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.





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