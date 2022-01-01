В центре Перми загорелось офисное здание Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 24 декабря, в 17 час. 11 мин. в дежурную часть Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в офисном здании на ул. Петропавловской в Перми. Открытое горение было обнаружено на балконе пятого этажа.

По предварительной информации произошло возгорание отопительных приборов.

В тушении пожара принимали участие 17 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Информация о ликвидации возгорания поступила в 17 час. 26 мин.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.





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