В центре Перми загорелось офисное здание
В субботу, 24 декабря, в 17 час. 11 мин. в дежурную часть Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в офисном здании на ул. Петропавловской в Перми. Открытое горение было обнаружено на балконе пятого этажа.
По предварительной информации произошло возгорание отопительных приборов.
В тушении пожара принимали участие 17 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Информация о ликвидации возгорания поступила в 17 час. 26 мин.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.
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