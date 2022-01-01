МЧС предупреждает о мокром снеге и гололёде в Прикамье 25 декабря Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 25 декабря, в Пермском крае снова ожидаются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах региона на дорогах образуется сильный гололёд, возможно налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев. На это обращают внимание жителей в пресс-службе Пермского управления МЧС.

После рекордной оттепели, температура воздуха начнёт понижаться, всё это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 м/с.

В связи с этим возможны также сходы снега и льда с крыш, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Людям рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на сетях необходимо обесточить все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим.

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