В Прикамье переписали все аварийные объекты недвижимости В ЕГРН внесены сведения о 40 тыс. подобных помещений Поделиться Твитнуть

Архив ИД Компаньон

Росреестр в Пермском крае одним из первых в России завершил мероприятия по внесению в ЕГРН сведений об аварийных объектах недвижимости. В реестр попали более 40 тыс. аварийных объектов, из которых 36 616 – помещения, расположенные в многоквартирных домах.

В целом в ЕГРН содержится информацию о 323 тыс. аварийных объектах по всей России, в ряде регионов составление реестров до сих пор не закончено.

Как отметили в пермском Росреестре, информация о статусе недвижимости является важной при подготовке сделок по купле-продаже. Приобретение квартиры в доме, который на момент сделки уже был признан аварийным, может обернуться для покупателя неприятными последствиями. Поэтому лучше заранее знать информацию о состоянии дома. Удостовериться, что приобретаемое жилье не имеет такого статуса как раз можно, заказав выписку из ЕГРН.

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