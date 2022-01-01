В ходе СВО погиб старшина из Чердынского округа Прикамья Похоронили Александра Суслова 24 декабря Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации на Украине погиб старшина стрелкового подразделения из Чердынского округа Пермского края Александр Суслов. Об этом сообщили в местной администрации, выразив соболезнования родным и близким.

Прощание с Александром Сусловым состоялось 24 декабря в Центре культуры села Вильгорт.

Ранее сообщалось, что при выполнении боевого задания в ходе СВО на Украине погиб житель Карагайского муниципального округа Пермского края Василий Семёнов. Он проходил военную службу по контракту. Ему было 27 лет.

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