В ходе СВО погиб старшина из Чердынского округа Прикамья
Похоронили Александра Суслова 24 декабря
В ходе военной спецоперации на Украине погиб старшина стрелкового подразделения из Чердынского округа Пермского края Александр Суслов. Об этом сообщили в местной администрации, выразив соболезнования родным и близким.
Прощание с Александром Сусловым состоялось 24 декабря в Центре культуры села Вильгорт.
Ранее сообщалось, что при выполнении боевого задания в ходе СВО на Украине погиб житель Карагайского муниципального округа Пермского края Василий Семёнов. Он проходил военную службу по контракту. Ему было 27 лет.
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