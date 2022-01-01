В ходе военной спецоперации на Украине погиб контрактник из Карагайского округа Василию Семёнову было 27 лет Поделиться Твитнуть

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При выполнении боевого задания в ходе СВО на Украине погиб житель Карагайского муниципального округа Пермского края Василий Семёнов, об этом сообщили в местной администрации.

Василий проходил военную службу по контракту. Ему было 27 лет.

В администрации Карагайского МО выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее администрация Косинского муниципального округа в социальных сетях сообщила о похоронах участника спецоперации из деревни Нижняя Коса Алексея Снигирёва, которые состоялись 21 декабря.





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