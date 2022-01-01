Максим Артамонов В Пермском крае похоронили мобилизованного для участия в спецоперации Алексея Снигирёва Ему было 34 года Поделиться Твитнуть

Снигирев Алексей

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Администрация Косинского муниципального округа в социальных сетях сообщила о похоронах участника спецоперации из д. Нижняя Коса Алексея Снигирёва, которые состоялись 21 декабря.

Местные власти уточнили, что с 29 сентября в рамках объявленной мобилизации Алексей проходил подготовку в воинской части в Тюмени, а 15 декабря скончался. При каких обстоятельствах он умер, чиновники не уточнили.

«Детство и юность Алексея прошли в деревне Нижняя Коса Косинского района Пермского края. Смерть наступила в период прохождения военной службы. Ему было 34 года», — сообщили власти.

Первоначально о смерти военнослужащего СМИ написали 16 декабря, в следующие два дня, 17 и 18 декабря, из Тюмени в районы боевых действий были отправлены несколько батальонов, в составе которых есть резервисты из Пермского края.

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