В Камской долине Перми власти предложили установить зону для строительства студенческого кампуса Его проект стал победителем федерального конкурса Поделиться Твитнуть

Краевое минимущества подало заявление в Пермскую комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки с предложением установить на участке по ул. Маршала Жукова в Перми зону ЦС-2 — высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. Сейчас эта земля находится в территориальной рекреационной зоне Р-2. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, на земельном участке, расположенном в районе пересечения улиц Маршала Жукова и Лермонтова, площадью 5,6 га, планируется строительство международного образовательного кампуса.

Напомним, 8 декабря состоялось заседание правительства РФ. На нём стало известно, что Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Здесь появятся гостиничный комплекс, в котором смогут жить более 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк.

Также на территории построят спортивный комплекс с бассейном и стадионом и конгресс-холл для мероприятий и выступлений. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года.

Общая стоимость проекта составляет порядка 28 млрд руб. Регион получит софинансирование из федерального бюджета на строительство этого объекта.

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