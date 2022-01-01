С 26 декабря в Перми меняется расписание движения четырёх автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

С понедельника, 26 декабря, в Перми изменится расписание движения четырёх автобусных маршрутов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.

Маршрут № 51: расписание автобусов по будням синхронизируется с прибытием электричек на станцию Пермь I в 9:14 и 10:02.

Маршрут № 57: по будням вводится дополнительное отправление в 6:57 от остановки «М/р Крохалева».

Маршрут № 69: по будням в 5:46, по выходным — в 6:46 вводится дополнительное отправление от остановки «Улица 1905 года» до «М/р Ива».

Маршрут № 70: технические перерывы переносятся из м/р Ива на остановку «Улица 1905 года».

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