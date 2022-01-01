Андрей Стрельцов
«Молот» уступил во втором матче домашней серии
Обидчиком стал новокузнецкий «Металлург»
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В пятницу, 23 декабря, в матче чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» на своей площадке уступил новокузнецкому «Металлургу».
Хозяева первыми забросили шайбу. Отличился Антон Лукичёв. Однако этот успех оказался единственным, затем забивали только гости. Итоговый счёт на табло 1:4.
Следующую встречу «Молот» проведёт на своём льду против красноярского «Сокола» 26 декабря.
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