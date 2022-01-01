Андрей Стрельцов «Молот» уступил во втором матче домашней серии Обидчиком стал новокузнецкий «Металлург» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 23 декабря, в матче чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» на своей площадке уступил новокузнецкому «Металлургу». ​

Хозяева первыми забросили шайбу. Отличился Антон Лукичёв. Однако этот успех оказался единственным, затем забивали только гости. Итоговый счёт на табло 1:4.

Следующую встречу «Молот» проведёт на своём льду против красноярского «Сокола» 26 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.