В российских вузах появится курс по основам военной подготовки Он будет включён в программы бакалавриата и специалитета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В российских вузах в ближайшее время появится курс по основам военной подготовки. Он разработан совместно с минобороны России и направлен в высшие учебные заведения для включения в образовательные программы бакалавриата, специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — цитирует ТАСС сообщение минобора, опубликованное в пятницу, 23 декабря.

Помимо лекций о политическом и военно-техническом развитии России, особенностях развития международных отношений и правовых основах прохождения военной службы, в модуле также предусмотрены и практические занятия: строевая подготовка, основы медицинской, тактической подготовки и т.д.

Курс разработан в рамках поручения президента и правительства РФ.

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