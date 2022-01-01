В Пермском крае задымился короотвал Угрозы людям и сооружениям нет Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 22 декабря, в Краснокамске Пермского края по ул. Шоссейной на открытой площадке задымился короотвал. На вызов привлекались 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

По данным пресс-службе ведомства, возгорание удалось ликвидировать, однако в настоящее время тление продолжается, и поэтому проводятся работы по ликвидации последствий горения.

Пострадавших, как и угрозы зданиям и сооружениям, нет.

Приблизительная площадь тления достигла 600 кв. м.

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