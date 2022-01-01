Андрей Стрельцов Пермские спортсмены доминировали на втором этапе Кубка страны по фристайлу В их активе три медали, две из них золотые Поделиться Твитнуть

Успех сопутствовал пермским спортсменам на стартах в Чусовом, где прошёл второй этап Кубка страны по фристайлу.

В женской части соревнований первенствовала бронзовый призёр Олимпиады-2022 Анастасия Смирнова. Она опередила ещё одну региональную спортсменку — Викторию Лазаренко. Она, напомним, носит титул серебряного призёра чемпионата мира в Алма-Ате.

У мужчин сильнейшим стал чемпион мира Артём Шульдяков. Очки за его выступления идут в зачёт двум регионам — Пермскому краю и Московской области.

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