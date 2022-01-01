Максим Артамонов В Перми открылся большой книжный фестиваль Он проходит с 23 по 25 декабря на Заводе Шпагина Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Мошев

С сегодняшнего дня и до воскресенья, 25 декабря, на территории бывшего завода Шпагина проходит Пермский книжный фестиваль. В его рамках свои книги представляют 30 издательств. Во время фестиваля запланированы десятки лекций, мастер-классов, творческих встреч, а также спектакли, читки пьес и отдельная программа для детей.

В пятницу и субботу фестиваль работает с 12:00 до 21:00, в воскресенье — до 18:00. Вход свободный.

Напомним, в числе участников фестиваля — ведущие издательства и дома книги «Манн, Иванов и Фербер», «АСТ», «РуДа», «Лайвбук», «Согласие», дом гуманитарной книги «Гнозис», «Белый город», «ЯникО», «Карьера Пресс».

Кроме того, книги для детей и подростков мировых и современных российских авторов предложат «Самокат», «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «КомпасГид», «Розовый жираф», «Молодая мама», «Абрикобукс» и «Перельмания».

Книги по развитию творческого мышления для детей представит издательство «Галактика». Издательство «ТриМаг» презентует архивы журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки», а также издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня.

Отдельное внимание уделено пермским издательствам и книготорговым организациям, а также региональному отделению Союза писателей России.

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