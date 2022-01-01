Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь возвращается большой книжный фестиваль Он пройдёт с 23 по 25 декабря Поделиться Твитнуть

фото: АНО «Агентство новых технологий»

В последние выходные года, 23-25 декабря, на территории Завода Шпагина пройдёт Пермский книжный фестиваль (0+). Свыше 30 ведущих российских издательств привезут издания 2022 года. Запланированы образовательная и развлекательная программа.

В числе участников — ведущие издательства и дома книги «Манн, Иванов и Фербер», «АСТ», «РуДа», «Лайвбук», «Согласие», дом гуманитарной книги «Гнозис», «Белый город», «ЯникО», «Карьера Пресс». Альбомы по живописи, архитектуре, музейные каталоги представит издательство «Северный паломник». Приедут представители ведущего издательства по истории моды «Этерна», выпускающего серию Memoires de la mode от Александра Васильева и альбомы про моду 20-х годов XX века «Молодые и красивые». Книги по искусству, архитектуре, дизайну привезёт компания «БуксМАрт».

Книги для детей и подростков мировых и современных российских авторов предложат «Самокат», «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «КомпасГид», «Розовый жираф», «Молодая мама», «Абрикобукс» и «Перельмания». Книги по развитию творческого мышления для детей представит издательство «Галактика». Издательство «ТриМаг» презентует архивы журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки», а также издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня.

Отдельное внимание уделят пермским издательствам и книготорговым организациям, а также региональному отделению Союза писателей России.

Это далеко не первая попытка создания большого книжного события в Перми. Ежегодные фестивали «Книжная площадь» (0+) проводит библиотека им. Горького, также в течение ряда лет проходил фестиваль книг и путешествий «Гений места» (0+), который проводил книжный магазин «Пиотровский».

Пермский книжный фестиваль пройдёт 23-25 декабря в цехе № 4 социокультурного пространства «Завод Шпагина». В пятницу и субботу фестиваль будет работать с 12:00 до 21:00, в воскресенье — до 18:00. Вход свободный.

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