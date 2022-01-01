В МЧС прокомментировали информацию о взрыве телефона в пермской школе Поделиться Твитнуть

В краевом управлении МЧС опровергли появившуюся в соцсетях информацию о взрыве сотового телефона в школе «Диалог» (Пермь, Кировский район, ул. Липатова). В ведомстве сообщили, что 22 декабря около 13.00 произошёл перегрев мобильного аппарата без последующего горения.

«Для остывания сотового телефона сотрудниками учебного заведения был применён порошковый огнетушитель, — цитирует сообщение МЧС ТК ВЕТТА. — Применение огнетушителя вызвало срабатывание пожарной сигнализации. К месту выезжали подразделения пожарной охраны от МЧС России в количестве 1 единицы техники и 5 человек личного состава».

В ведомстве также добавили, что эвакуация из школы не проводилась. Пострадавших нет.

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