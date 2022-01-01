В Пермском крае похоронили погибшего на Украине бойца отряда «Барс»
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В четверг, 22 декабря, в Чайковском Пермского края состоялись похороны Олега Самарина. Мужчина жил в городе Лабытнанги, оттуда ушел добровольцем на специальную военную операцию, служил в составе отряда «Барс», погиб на Донбассе.
Как сообщила глава города Лабытнанги Марина Трескова, похоронить бойца в Пермском крае решила семья Олега Самарина.
Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего: «Скорбим… Память о мужестве Олега Владимировича будет жить в наших сердцах».
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