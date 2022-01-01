Максим Артамонов Рейсы из Перми в Минск запустит авиакомпания «Икар» Первые перелёты ожидаются в апреле Поделиться Твитнуть

ТАСС

Власти Пермского края определились с перевозчиком для субсидируемого рейса из Перми в Минск — выбрана авиакомпания «Икар». Региональный минтранс опубликовал соответствующий приказ об утверждении результатов отбора авиаперевозчиков на этот маршрут.

Планируется, что перелёты начнутся в апреле, размер субсидии составит 61,6 млн руб. Полётная программа рассчитана с 1 апреля до 31 декабря. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Напомним, в начале декабря министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков заявил, что весной следующего года из Перми в Минск всё же могут запустить прямые авиарейсы, но это будет зависеть от пассажиропотока. Чиновник тогда пояснил, что в условиях договора «зашиты» определённые параметры, по которым рейс может быть субсидирован. В случае с планируемым авиарейсом Пермь—Минск «до этих параметров не дотянули», поэтому было принято решение о его приостановке.

Первоначально запустить авиасообщение с Минском планировалось в октябре этого года. Однако «Уральские авиалинии», которые должны были осуществлять авиарейсы, объявили об отмене полётной программы. В компании сослались на низкий спрос на билеты.

Первым анонсировал прямые рейсы от Перми до Минска и обратно губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в июле 2022 года. Затем пресс-служба аэропорта Большое Савино сообщала, что авиабилеты появились в продаже.

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