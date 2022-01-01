Максим Артамонов В минтрансе рассказали об условиях открытия прямого рейса из Перми в Минск Его могут открыть весной 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Весной следующего года из Перми в Минск всё же могут запустить прямые авиарейсы, но это будет зависеть от пассажиропотока. Такое заявление сделал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте.

Чиновник пояснил, что в условиях договора «зашиты» определённые параметры, по которым рейс может быть субсидирован. В случае с планируемым авиарейсом Пермь—Минск «до этих параметров не дотянули», поэтому было принято решение о его приостановке.

«Тем не менее переговоры с компаниями ведутся. Мы постараемся объявить конкурс, чтобы запустить этот рейс, но всё будет зависеть от пассажиропотока», — сказал министр.

Чиновник также отметил, что сейчас в Пермском крае субсидируется 18 рейсов по межрегиональным перевозкам, а по новым рейсам у него информации нет.

Что касается осуществления перелётов в другие государства, то одна из главных проблем при их осуществлении — в отсутствии бортов у компаний-перевозчиков.

«Нами постоянно мониторится этот рынок, отправляется запрос в компании. Пока нет ни соответствующего пассажиропотока, ни дополнительных бортов в наличии», — добавил чиновник.

Напомним, первым анонсировал прямые рейсы от Перми до Минска и обратно губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в июле этого года. Затем пресс-служба аэропорта Большое Савино сообщала, что авиабилеты появились в продаже. Планировалось, что прямые рейсы в столицу Беларуси будут выполняться по средам и воскресеньям, а часть перелётов субсидируется.

Однако в октябре «Уральские авиалинии», которые должны были осуществлять авиарейсы, объявили об отмене полётной программы из Перми в Минск. В компании сослались на низкий спрос на билеты.

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