Андрей Стрельцов «Парма» в упорной борьбе уступила в Краснодаре Пермская команда в тяжёлой концовке уступила «Локомотиву-Кубань» Поделиться Твитнуть

Баскетболисты «Пармы» провели очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ​ На выезде они сыграли с «Локомотивом-Кубань» и уступили на последних секундах встречи. Поединок завершился победой хозяев площадки со счётом 88:86. ​ ​

Больше всех очков в составе пермского клуба 22 набрал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. Он же сделал пять подборов и 11 передач.

Следующую встречу в чемпионате «Парма» проведёт с клубом «Автодор». Игра состоится 4 января в Саратове.

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